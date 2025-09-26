Θεσσαλονίκη: Έργα σε 13 δρόμους – Αλλάζουν φανάρια σε 3 κεντρικούς κόμβους

Εργασίες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, έργα γίνονται σήμερα σε συνολικά 13 δρόμους της πόλης με αποτέλεσμα να υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστές λωρίδες, ενώ σε 3 κεντρικούς κόμβους θα γίνουν εργασίες για την επισκευή των φαναριών.



Διαβάστε περισσότερα για τα έργα σε δρόμους και για επισκευή φαναριών.