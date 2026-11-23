Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το εσωτερικό διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου δύο αδελφάκια, μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς την παρουσία ενήλικα, μέσα σε έναν χώρο που έμοιαζε εγκαταλελειμμένος.

Το σπίτι ήταν γεμάτο σκουπίδια, πεταμένα ρούχα και παπούτσια, ενώ η βρωμιά και η έντονη δυσοσμία ήταν διάχυτες σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με τις περιγραφές των αστυνομικών. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, όταν γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, καθώς άκουγαν επί ώρες τα παιδιά να κλαίνε μέσα στο διαμέρισμα.

Όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς, τα κλάματα είχαν ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα, χωρίς να εμφανιστεί κάποιος ενήλικας για να φροντίσει τα δύο παιδιά. Λίγο μετά τις 23:00, οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία και διαπίστωσαν ότι τα αδελφάκια βρίσκονταν μόνα τους στο σπίτι.

Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και δόθηκε εντολή να ανοιχτεί η πόρτα, αναζητήθηκε κλειδαράς, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να βρεθεί κάποιος. Καθώς η ώρα περνούσε και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν εντονότερα, οι αστυνομικοί αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο.

Ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας και ο συνάδελφός του Νίκος Τζεβελέκης παραβίασαν τελικά την πόρτα, προκειμένου να μπουν στο διαμέρισμα και να απομακρύνουν τα παιδιά από τον άμεσο κίνδυνο.

«Το σπίτι ήταν τρώγλη» – Η μαρτυρία του αστυνομικού

Τις συνθήκες που αντίκρισε στο εσωτερικό του διαμερίσματος περιέγραψε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, ο οποίος έχει συμπληρώσει 29 χρόνια υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία.

Όπως ανέφερε, οι γείτονες τον περίμεναν έξω από την πολυκατοικία και του έδειξαν το διαμέρισμα από το οποίο ακούγονταν οι φωνές των παιδιών.

«Έβαλα το αυτί μου στην πόρτα και το άκουσα κι εγώ. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους, αλλά κατάλαβα ότι ήταν πολύ μικρά σε ηλικία και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ», περιέγραψε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, όταν οι προσπάθειες να ανοίξει η πόρτα χωρίς να προκληθεί ζημιά δεν απέδωσαν, αποφάσισε μαζί με τον συνάδελφό του να εισέλθουν στο σπίτι, καθώς η κατάσταση δεν επέτρεπε άλλη καθυστέρηση.

«Όσο περνούσε η ώρα τα κλάματα δυνάμωναν και έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι. Ο κίνδυνος ήταν άμεσος. Με τον συνάδελφό μου σπάσαμε την πόρτα και, όταν μπήκαμε μέσα, αυτό που αντικρίσαμε ήταν σοκαριστικό. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλά περιστατικά, είμαι 29 χρόνια αστυνομικός, αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά. Το σπίτι ήταν τρώγλη, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια, όλα πεταμένα παντού, βρωμιά και δυσοσμία. Τα παιδιά ήταν έντρομα και έκλαιγαν ασταμάτητα, ενώ ο μικρός, που ήταν μόλις δύο ετών, ήταν και λερωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.