Θεσσαλονίκη: Έτοιμος για εκτόξευση ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος σχεδιασμένος από φοιτητές

Σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί η εκτόξευση του πρώτου νανοδορυφόρου στην Ελλάδα. Ο PeakSat θα εκτοξευθεί ταυτόχρονα με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16, σηματοδοτώντας την είσοδο του ΑΠΘ στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη. Ο δορυφόρος έχει ήδη παραδοθεί στην Exolaunch για ενσωμάτωση στην αποστολή.

Το έργο, με τίτλο «Νανοδορυφόρος για εφαρμογή Οπτικών Επικοινωνιών», ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και αποτελεί μια πλήρη προσπάθεια σχεδιασμού, κατασκευής και επιχειρησιακής λειτουργίας ενός δορυφόρου CubeSat 3U. Η αποστολή επικεντρώνεται στην επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών οπτικών επικοινωνιών μέσω laser σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Σχεδιασμός από φοιτητές

Υπεύθυνοι του έργου είναι οι καθηγητές Αλκιβιάδης Χατζόπουλος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών) και Κλεομένης Τσιγάνης (Τμήμα Φυσικής), ενώ τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανέλαβε η φοιτητική ομάδα SpaceDot, υπό την εποπτεία των αντίστοιχων εργαστηρίων Ηλεκτρονικής και Θεωρητικής Μηχανικής & Αστροδυναμικής του ΑΠΘ.

#Transporter16: 🇬🇷 Exolaunch is proud to advance Greece’s space ambitions by enabling access to orbit for 🛰️ PeakSat, successfully integrated for launch at our Berlin HQ. Built by @Auth_University, PeakSat is set to launch NET March 2026 aboard @SpaceX’s Transporter-16 mission 🚀 pic.twitter.com/UbM6JhsOAT — Exolaunch (@Exolaunch) March 10, 2026

Ο βασικός στόχος της αποστολής είναι η επίτευξη οπτικής επικοινωνίας μεταξύ του δορυφόρου και επίγειων σταθμών στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον σταθμό στον Χολομώντα Χαλκιδικής, προσφέροντας μετάδοση δεδομένων έως 100 Mbps.

Ο PeakSat ως πλήρες διαστημικό σύστημα

Ο νανοδορυφόρος σχεδιάστηκε και συναρμολογήθηκε σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων εργαστηρίων του ΑΠΘ, με συμμετοχή των εργαστηρίων ATLAS, LTFN και Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Σημαντικό μέρος των υποσυστημάτων, όπως ο κεντρικός υπολογιστής και η πλακέτα τηλεπικοινωνιών, αναπτύχθηκαν εντός του πανεπιστημίου και υποβλήθηκαν σε απαιτητικές δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).

Το έργο εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα «Greek CubeSats In-Orbit Validation Projects», χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με στήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συντονισμό του ΕΟΔ.

Δηλώσεις και εκδηλώσεις

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, τόνισε: «Το PeakSat δεν είναι μόνο τεχνολογική επιτυχία, αλλά και σύμβολο των δυνατοτήτων της νέας γενιάς επιστημόνων της χώρας μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τον ρόλο του πανεπιστημίου ως φορέα γνώσης και καινοτομίας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος».

Με αφορμή την εκτόξευση, το ΑΠΘ διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Το ΑΠΘ σε τροχιά - Νανοδορυφόρος Οπτικών Επικοινωνιών PeakSat», την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, ώρα 12:30, στην Αίθουσα Τελετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ