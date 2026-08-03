Θεσσαλονίκη: Έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά και τις κρατούσαν ως κατοικίδια

Ένα περιστατικό κακοποίησης άγριων ζώων ήρθε στο φως στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου τέσσερις χελώνες είχαν βαφτεί με πορτοκαλί λαδομπογιά και κρατούνταν στην αυλή κατοικίας.

Παράλληλα, σε διπλανό σπίτι εντοπίστηκαν ακόμη πέντε χελώνες, τις οποίες οι ένοικοι φέρεται να κρατούσαν ως κατοικίδια. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τον Στέλιο Γερονυμάκη, από την «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής», καθώς η αιχμαλωσία αυτόχθονων ειδών χελώνας απαγορεύεται από τη νομοθεσία.

Ειδοποιήθηκε το Δασαρχείο για τις χελώνες

Όπως δήλωσε στο thestival.gr ο κ. Γερονυμάκης, το περασμένο Σάββατο, 1 Αυγούστου, μετέβη σε σπίτι στην Ευκαρπία, όπου εντόπισε τις πέντε χελώνες και ενημέρωσε άμεσα το Δασαρχείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα αυτόχθονα είδη χελώνων στην Ελλάδα προστατεύονται από τη νομοθεσία περί άγριας ζωής.

Κατά την αναμονή των υπαλλήλων του Δασαρχείου, ο κ. Γερονυμάκης εντόπισε στην αυλή γειτονικού σπιτιού τέσσερις ακόμη χελώνες, οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά.

Όπως ανέφερε, όταν ρώτησε τους ενοίκους ποιος είχε βάψει τις χελώνες, δεν έλαβε απάντηση. Οι ίδιοι φέρεται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν τα ζώα στην αυλή και ποιος τα έβαψε.

«Το σπίτι τους είναι το δάσος και όχι οι αυλές»

Για τις πέντε χελώνες που δεν είχαν βαφτεί, οι ένοικοι φέρεται να δήλωσαν ότι τις είχαν περισυλλέξει από περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί πυρκαγιές, προκειμένου να τις προστατεύσουν, παρέχοντάς τους νερό και τροφή.

Ο κ. Γερονυμάκης τους εξήγησε ότι η κατοχή των χελωνών είναι παράνομη, καθώς πρόκειται για άγρια ζώα, ενώ επισήμανε και τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν για την υγεία τους, καθώς οι χελώνες μπορούν να είναι φορείς βακτηρίων σαλμονέλας.

Οι τέσσερις χελώνες που είχαν βαφτεί με πορτοκαλί λαδομπογιά μεταφέρθηκαν από το Δασαρχείο σε Κέντρο Περίθαλψης, προκειμένου να καθαριστούν από τη μπογιά. Οι υπόλοιπες πέντε απελευθερώθηκαν στη φύση.

Το Δασαρχείο κατέγραψε τα στοιχεία των ενοίκων των δύο κατοικιών και, σύμφωνα με τον κ. Γερονυμάκη, θα κληθούν να απολογηθούν στον δημόσιο κατήγορο.

Ο ίδιος ζήτησε να διερευνηθεί αν στην περίπτωση των τεσσάρων χελωνών που βάφτηκαν με λαδομπογιά στοιχειοθετείται βαρύτερη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι οι χημικές ουσίες της μπογιάς μπορούν να περάσουν από το καβούκι και να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στα ζώα.