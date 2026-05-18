Θεσσαλονίκη: Έβρεχαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτυπούσαν και τον έβριζαν

Στη σύλληψη έξι νεαρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα από επίθεση σε βάρος ενός 22χρονου στον Εύοσμο.

Οι δράστες, τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί, ηλικίας 16 έως 19 ετών, φέρεται αρχικά να έβρεξαν τον νεαρό με νεροπίστολα, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό. Ωστόσο, σύμφωνα με το thestival, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια τον γρονθοκόπησαν και τον εξύβρισαν.

Μετά την καταγγελία και τις έρευνες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου εντόπισαν και συνέλαβαν τους έξι εμπλεκόμενους.