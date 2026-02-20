Θεσσαλονίκη: Εξειδικευμένο ιατρείο παχυσαρκίας απέκτησε το νοσοκομείο Άγιος Παύλος

Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση "Τύπος Θεσσαλονίκης"

Mάχη κατά της παχυσαρκίας δίνει η χώρα μας για να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», που γίνεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη και οργανωμένη αντιμετώπισή τους.

Μάλιστα μέσω ενιαίου συστήματος παραπομπών και καταγραφής, οι πολίτες μπορούν να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις και, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, να λάβουν ολοκληρωμένη υποστήριξη που περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, διατροφική καθοδήγηση και –σε επιλεγμένες περιπτώσεις– δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

