Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε το θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα στο Καλοχώρι - Δολοφονία για μία γυναίκα

Δεν το χωράει ανθρώπου νους ότι ένας 27χρονος Πακιστανός δολοφονήθηκε με τον πλέον ακραίο τρόπο -αυτό του αποκεφαλισμού- για μία ερωτική αντιζηλία. Και μάλιστα, η ιστορία που θυμίζει καλογυρισμένο θρίλερ, εκτυλίχθηκε στη χώρα μας και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπου μετά από περίπου 4 χρόνια ερευνών, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να εξιχνιάσουν το στυγερό έγκλημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ψαράς νωρίς το πρωί της 19ης Ιουνίου 2022 εντοπίζει ένα πτώμα χωρίς κεφάλι και με κομμένα πόδια. Σοκαρισμένος ειδοποίησε τις Αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για την ταυτοποίησή του. Μόλις τρεις ημέρες αργότερα ο ίδιος άνθρωπος πηγαίνει ξανά με τη βάρκα του για ψάρεμα και εντοπίζει αυτή τη φορά ένα πόδι, το οποίο ήταν δεμένο σε νάιλον τσουβάλι μέσα στο οποίο υπήρχαν τούβλα και τσιμέντο. Λίγες ημέρες αργότερα ένα τατουάζ με το σχήμα βέλους οδήγησε στην ταυτοποίηση της σορού. Θύμα ήταν ένας 27χρονος Πακιστανός, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα το 2018. Αρχικά άρχισε να δουλεύει ως πλανόδιος πωλητής και στη συνέχεια σε ένα εστιατόριο στην οδό Γιαννιτσών στη Θεσσαλονίκη.

Ενώ εργαζόταν στο εστιατόριο, που ανήκει σε 37χρονο ομοεθνή του, σύναψε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του εργοδότη. Ο 37χρονος το έμαθε, τον απέλυσε και άρχισε να τον απειλεί. Μάλιστα, κάποια στιγμή του έστησε ενέδρα, τον ξυλοκόπησε και τον μαχαίρωσε. Ο 27χρονος φαίνεται πως εκμυστηρεύτηκε σε δικούς του ανθρώπους ότι κινδυνεύει η ζωή του και ότι εάν ποτέ βρεθεί δολοφονημένος δράστης θα είναι ο εργοδότης του. Μάλιστα, κάποια στιγμή προσπάθησε να φύγει από την Ελλάδα για να σωθεί, ωστόσο, δεν τα κατάφερε γιατί συνελήφθη στα σύνορα. Στη συνέχεια και αφού αφέθηκε ελεύθερος μετακόμισε στο Τυμπάκι της Κρήτης. Εντούτοις δεν σταμάτησε τις επαφές με τη σύζυγο του πρώην εργοδότη του. Μέχρι που έκλεισε ραντεβού μαζί της στη Θεσσαλονίκη. Ο 37χρονος έμαθε για το μυστικό ραντεβού και οργάνωσε την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου.

Η αρπαγή από τους τέσσερις

Τον Ιούνιο του 2022 ο νεαρός Πακιστανός θα ταξιδέψει από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, όπου τέσσερα άτομα (σ.σ. ο 37χρονος και τρεις φίλοι του) τον άρπαξαν και τον κράτησαν όμηρο σε καλύβα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Εκεί τον δολοφόνησαν, τον τεμάχισαν και στη συνέχεια μετέφεραν το πτώμα με μία βάρκα σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Καλοχωρίου και της Χαλάστρας.

Το έγκλημα εξιχνιάστηκε τέσσερα χρόνια αργότερα. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 37χρονο πρώην εργοδότη του θύματος και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των τριών συνεργών του, οι οποίοι έφυγαν από την Ελλάδα μετά τη στυγερή δολοφονία. Εξεταζόμενη στην Ασφάλεια η σύζυγος του 37χρονου επιβεβαίωσε τον ερωτικό δεσμό που είχε με το 27χρονο θύμα αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε μαζί του. Από την πλευρά του ο 37χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με το έγκλημα.

Αστυνομικές πηγές πάντως σημειώνουν ότι ο συλληφθείς έτρεφε και τρέφει άσβηστο μίσος για το θύμα. Αναφέρουν μάλιστα ότι πριν τη δολοφονία είχε φτάσει στο σημείο να μεταβεί μαζί με ομοεθνείς του στη Ξάνθη για να απαγάγει συγγενικό πρόσωπο του θύματος, το οποίο κράτησαν όμηρο στη Θεσσαλονίκη για αρκετές ημέρες βασανίζοντάς το για να τους πει που κρύβεται ο 27χρονος.