Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 28 μηνών με αναστολή για καρδιολόγο - Ζητούσε «φακελάκια» έως 5000 ευρώ

Ποινή φυλάκισης 28 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης σ' έναν πανεπιστημιακό γιατρό επειδή εισέπραξε «φακελάκια» από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής, εντός δημοσίου νοσοκομείου.

Κρίθηκε ένοχος, όπως πρωτοδίκως, για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση, χωρίς να του αναγνωριστεί άλλο ελαφρυντικό. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι στήθηκε σκευωρία εις βάρος του, καθώς είχε κόντρες με συναδέλφους του. Σε πρώτο βαθμό, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών, με τριετή αναστολή, για το συγκεκριμένο αδίκημα ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Αρχικά παραπέμφθηκε να δικαστεί για 20 περιπτώσεις δωροληψίας, από το 2018 ως και το 2020, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Προηγήθηκαν σχετικές καταγγελίες ασθενών. Στο πρώτο δικαστήριο κρίθηκε ένοχος, για τις μισές ενώ για τις υπόλοιπες αθωώθηκε τυπικά. Στο Εφετείο κριθηκε ένοχος για 9 περιπτώσεις και καταδικάστηκε με την παραπάνω ποινή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός, καρδιολόγος εισέπραξε χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν, ανάλογα με την περίπτωση, από 100 έως 5.000 ευρώ. Οι χειρουργικές πράξεις φαίνεται να έγιναν είτε κατά παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία του δημόσιου νοσοκομείου. Για τις περιπτώσεις αυτές είχαν παραπεμφθεί σε δίκη και αθωώθηκαν ασθενείς και συγγενείς τους για δωροδοκία υπαλλήλου. Ο καρδιολόγος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα.

Ο ίδιος γιατρός έχει άλλη μία καταδίκη εις βάρος του, πάλι για δωροληψία, με φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή. Φέρεται ότι απαίτησε και πήρε “φακελάκι” 5.000 ευρώ από ασθενή ενόψει καρδιολογικής επέμβασης στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Η υπόθεση αυτή, όμως, δεν έχει τελεσιδικήσει και αναμένεται να κριθεί και απο το Εφετείο.