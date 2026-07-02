Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση σε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου για τον θάνατο 4χρονου που καταπλακώθηκε από πόρτα

Ένοχος και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε από Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ο ιδιοκτήτης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στη Θεσσαλονίκη, για τον θάνατο ενός 4χρονου προσφυγόπουλου, το 2019. Το παιδάκι καταπλακώθηκε από συρόμενη μεταλλική πόρτα ενώ έπαιζε στον αύλειο χώρο του καταλύματος, όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες και μετανάστες.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2,5 ετών με αναστολή. Για την ίδια υπόθεση, η σύζυγός του αθωώθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δυστύχημα σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2019, όταν το 4χρονο παιδί και δύο ακόμη ανήλικοι έπαιζαν πάνω στη συρόμενη μεταλλική πόρτα, μήκους 3,80 μέτρων και βάρους περίπου 110 κιλών. Η ταλάντωσή της προκάλεσε υποχώρηση των σημείων στήριξης, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το εσωτερικό ράουλο ήταν ιδιαίτερα φθαρμένο, ενώ παραμορφώθηκε και ο μηχανισμός ασφαλείας που απέτρεπε την κατακόρυφη μετακίνησή της. Η πόρτα έπεσε πάνω στο παιδί, προκαλώντας του θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αποποιήθηκε των ευθυνών του υποστηρίζοντας ότι η πόρτα ήταν λειτουργική και συντηρημένη ενώ απέδωσε την πτώση της στη μεγάλη δύναμη που ασκήθηκε πάνω της από τα παιδιά.

Στην ίδια υπόθεση είχαν κατηγορηθεί και οι Αφγανοί γονείς του παιδιού, οι οποίοι αθωώθηκαν από το πρωτόδικο δικαστήριο. Σήμερα ζουν και εργάζονται στη δυτική Ευρώπη.