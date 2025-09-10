Θεσσαλονίκη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 18χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του 13χρονου

Στη σύλληψη ενός 18χρονου οδηγήθηκε η αστυνομία μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό ενός 13χρονου παιδιού στις Συκιές Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Τρίτης (9/9).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο 13χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 18χρονος συνελήφθη κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων για τους δράστες της επίθεσης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των άλλων ατόμων.

Ο νεαρός συλληφθείς διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία (κακούργημα), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (πλημμελήματα). Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή και παραμένει υπό κράτηση.

Σοκάρει ο πατέρας του παιδιού: «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του»

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του περιστατικού από τον πατέρα του 13χρονου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιος του είχε πάει μαζί με φίλους του στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς κοντά στο σημείο μένει η γιαγιά του.

Ξαφνικά, όπως δήλωσε ο πατέρας του παιδιού στο MEGA, στο σημείο έφτασε μια ομάδα νεαρών με κουκούλες, κρατώντας σίδερα και ξύλα, οι οποίοι άρχισαν να επιτίθενται στον 13χρονο και στην παρέα του.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω τη γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του. Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα», είπε ο πατέρας του 13χρονου.

«Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του», ανέφερε.

«Είναι στο «Γεννηματάς» το παιδί. Τώρα θα μπει στο χειρουργείο. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι ότι απλά του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι και ενήλικες», πρόσθεσε.