Στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου και στο ανάλογο Τμήμα Υποδοχής θα παραμείνουν για δεύτερο βράδυ τα δύο μικρά παιδιά που βρέθηκαν από αστυνομικούς μόνα και ανάμεσα σε σκουπίδια σε διαμέρισμα-αχούρι, στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο μικρά παιδιά, ένα αγόρι δύο ετών και ένα κορίτσι τριών ετών, με καταγωγή από τη Συρία βρίσκονται στην κλινική σε καλή κατάσταση χωρίς κάποιο ζήτημα υγείας, για φύλαξη, μέχρι να αποφασιστεί νομικά η περαιτέρω διαδρομή τους και το που θα συνεχίσει η διαβίωσή τους.

Ένα τηλεφώνημα στην Αστυνομία είχε ως αποτέλεσμα αργά το βράδυ του Σαββάτου (21/11), αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης να βρεθούν σε διαμέρισμα που βρίσκεται σε πολυκατοικία στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Η άφιξη της Άμεσης Δράσης έγινε μετά από πληροφορία που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Αστυνομία πως σε διαμέρισμα στην εν λόγω πολυκατοικία ακουγόταν κλάμα παιδιών για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο μετά από συνεννόηση με εισαγγελέα έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και είδαν τα δύο μικρά παιδιά να βρίσκονται στον χώρο του διαμερίσματος, σε χώρο ιδιαίτερα ατημέλητο χωρίς καλό επίπεδο υγιεινής όπως ανέφεραν για το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και όταν οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιληφθεί των μικρών παιδιών εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα των παιδικών από τη Συρία και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής, με τον οποίο διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα. Αμφότεροι συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων.