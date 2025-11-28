Θεσσαλονίκη: Γιατί είναι πεσμένη η Black Friday – «Εμείς φταίμε, το "ξεχειλώσαμε"»

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Κορυφώνεται αυτό το τριήμερο η περίοδος προσφορών στα καταστήματα στο πλαίσιο της Black Friday (28 Νοεμβρίου), ενώ ακολουθεί η Cyber Monday (1η Δεκεμβρίου), με τους εμπόρους να περιμένουν ναι μεν ότι θα υπάρχει καταναλωτικό ενδιαφέρον, ωστόσο από τη μία επισημαίνουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να ξοδεύουν μεγάλα ποσά, ενώ ,από την άλλη, τους προβληματίζει το γεγονός ότι ο θεσμός έχει «ξεχειλώσει» και αντί να είναι μια μέρα όπως γίνεται στην Αμερική, πλέον διαρκεί μέρες ή και μήνα ολόκληρο σε κάποιες περιπτώσεις.

Διαβάστε περισσότερα για την Black Friday στη Θεσσαλονίκη!