Θεσσαλονίκη: Γιατί μείναμε με ένα καραβάκι στο Θερμαϊκό – Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Κείμενο: *Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση "Τύπος Θεσσαλονίκης"

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τον υδράργυρο να ανεβαίνει. Τα σχολεία έχουν κλείσει εδώ και τρεις εβδομάδες και οι πρώτοι αδειούχοι έχουν αρχίσει τις διακοπές τους. Πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν με αγωνία πότε θα άρχιζαν τα δρομολόγια για να μπορέσουν να επισκεφθούν τις γειτονικές πλαζ με έναν τρόπο διαφορετικό. Ωστόσο πλέον μόνο ένα καραβάκι κάνει δρομολόγια.

Διαβάστε περισσότερα για τα καραβάκια στον Θερμαϊκό.