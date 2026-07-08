Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γιατί μείναμε με ένα καραβάκι στο Θερμαϊκό – Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια

Η σύνδεση της Θεσσαλονίκη με τις κοντινές παραλίες της Περαίας και των Νέων Επιβατών ήταν για καιρό μια αγαπημένη απόδραση.

TyposThes
TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Κείμενο: *Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση "Τύπος Θεσσαλονίκης"

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τον υδράργυρο να ανεβαίνει. Τα σχολεία έχουν κλείσει εδώ και τρεις εβδομάδες και οι πρώτοι αδειούχοι έχουν αρχίσει τις διακοπές τους. Πολλοί ήταν εκείνοι που περίμεναν με αγωνία πότε θα άρχιζαν τα δρομολόγια για να μπορέσουν να επισκεφθούν τις γειτονικές πλαζ με έναν τρόπο διαφορετικό. Ωστόσο πλέον μόνο ένα καραβάκι κάνει δρομολόγια.

Διαβάστε περισσότερα για τα καραβάκια στον Θερμαϊκό.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader