Θεσσαλονίκη: Γνωστός συνδεσμίτης φέρεται ως αρχηγός κυκλώματος με δράση και στη Μύκονο -17 συλλήψεις

Ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, είναι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένας από τους πιο γνωστούς συνδεσμίτες μεγάλης ομάδας της πόλης, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει για κάποιους ποδοσφαιρικούς αγώνες και υπεύθυνος ασφαλείας της.

Το άτομο αυτό, φέρεται να είχε περιθάλψει τον 23χρονο δράστη της δολοφονίας, τον Μάρτιο του 2026, του επίσης 23χρονου Κλεομένη (σ.σ. οπαδός του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε). Πρόκειται για έναν 30χρονο που δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Γερμανία όπου ζει και εργάζεται. Ανάμεσα στους 17 συλληφθέντες είναι ένας ανήλικος, ενώ ένα ακόμη μέλος της εγκληματικής ομάδας συνελήφθη στη Μύκονο, καθώς εργάζεται σεζόν στο «νησί των ανέμων».

Η δράση τους φαίνεται πως ξεκίνησε πριν από τουλάχιστον ενάμιση χρόνο, με τα μέλη της εγκληματικής ομάδας να εμπλέκονται σε επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα, που πολλές φορές κατέληγαν και σε ληστείες καθώς αποκόμιζαν «λάφυρα» από οπαδούς αντίπαλων ομάδων. Επίσης, κάποια μέλη της, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. διακινούσαν ναρκωτικά.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, οι άνδρες του ελληνικού FBI εντόπισαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι των 9mm, ένα αεροβόλο πιστόλι, μία κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια των 9mm και μαχαίρια. Οι 17 συλληφθέντες οδηγούνται αύριο Τρίτη (30/6) στην Εισαγγελία.