Θεσσαλονίκη: Γυναίκα δάγκωσε και έκοψε το αυτί του συντρόφου της μετά από καυγά
Θύμα επίθεσης από τη σύντροφό του έπεσε 59χρονος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατήγγειλε ότι του έκοψε κομμάτι από το αυτί.
Θύμα επίθεσης από τη σύντροφό του έπεσε ένας 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με καταγγελία που έκανε νωρίτερα σήμερα στην αστυνομία.
Όπως ανέφερε, η συνομήλικη σύντροφός του, έπειτα από έντονο καυγά, του δάγκωσε το αυτί και του έκοψε κομμάτι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Ο 59χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η γυναίκα συνελήφθη. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ