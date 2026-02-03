Θεσσαλονίκη: Γυναίκα πήγε να βάλει φωτιά σε ΙΧ – Έλουζε το ντεπόζιτο με οινόπνευμα

Σε συνολικά 5 αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν χθες αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους είναι και μια 54χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να προσπαθεί να προκαλέσει φωτιά σε σταθμευμένο όχημα. Η γυναίκα, η οποία φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, είχε λούσει με φωτιστικό οινόπνευμα το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου, αλλά έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.



