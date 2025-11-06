Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα πήγε να βάλει φωτιά σε σπίτι και ΙΧ – Την κατάλαβε ο ιδιοκτήτης

Σχηματισμός δικογραφίας από την αστυνομία κατά 73χρονης αλλοδαπής.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Δικογραφία σε βάρος 73χρονης αλλοδαπής σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, έπειτα από μεθοδική έρευνα.

Όπως προέκυψε, τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Πολίχνη, η 73χρονη περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο της κόρης του, και πέταξε αναμμένο βαμβάκι επιχειρώντας να προκαλέσει φωτιά.

