Θεσσαλονίκη: Γυναίκα πήγε να βάλει φωτιά σε σπίτι και ΙΧ – Την κατάλαβε ο ιδιοκτήτης

Δικογραφία σε βάρος 73χρονης αλλοδαπής σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, έπειτα από μεθοδική έρευνα.

Όπως προέκυψε, τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Πολίχνη, η 73χρονη περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα της οικίας 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο της κόρης του, και πέταξε αναμμένο βαμβάκι επιχειρώντας να προκαλέσει φωτιά.

