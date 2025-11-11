Η Aegean επενδύει στην Θεσσαλονίκη σηκώνοντας 10 αεροσκάφη και έξι νέες συνδέσεις

Φέρνοντας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περισσότερους από 3 εκατ. επιβάτες το 2026, η Aegean επενδύει πιο δυναμικά από ποτέ στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το δίκτυό της με νέες απευθείας συνδέσεις και προχωρώντας παράλληλα στο επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 4,5 δισ. δολαρίων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2030 και αφορά στην απόκτηση 60 νέων αεροσκαφών. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια σημερινής παρουσίασης για την ανάπτυξη της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι η πόλη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της και τη «δεύτερη καρδιά» του εθνικού αερομεταφορέα.

«Η Θεσσαλονίκη είναι στο DNA μας», είπε ο κ. Βασιλάκης, τονίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για μια βάση, αλλά για κομμάτι της ιστορίας της εταιρείας. Από εδώ ξεκίνησε το διεθνές δίκτυο της Aegean στα τέλη της δεκαετίας του '90, με πτήσεις προς τη Γερμανία. Ο ίδιος μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις, σημειώνοντας πως τη μέρα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου είχε ραντεβού με τη γυναίκα του στη Θεσσαλονίκη και δύο χρόνια μετά παντρεύτηκαν εδώ. «Έχω επενδύσει στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο με αεροπλάνα, αλλά και με την καρδιά μου», είπε χαμογελώντας.

Ο πρόεδρος αναγνώρισε τη συμβολή της Fraport Greece στη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών του «Μακεδονία», σημειώνοντας πως «η δουλειά που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζει τις προσπάθειες όλων των αεροπορικών εταιρειών στη χώρα».

Νέες συνδέσεις και στρατηγική ωρίμανσης

Η Aegean επενδύει σε ένα πιο «έξυπνο» και ώριμο δίκτυο δρομολογίων, δοκιμάζοντας νέες συνδέσεις και ενισχύοντας τις υπάρχουσες, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερή εξυπηρέτηση όλο τον χρόνο. Ο κ. Βασιλάκης εξήγησε πως η χειμερινή περίοδος προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για πειραματισμούς, καθώς επιτρέπει πιο ασφαλείς και μετρημένες κινήσεις. «Ο χειμώνας μάς δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τη δυναμική μιας αγοράς πριν το καλοκαίρι. Είναι μικρότερο λάθος να δοκιμάσεις κάτι τον χειμώνα, παρά όταν όλα λειτουργούν στο όριο», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών στα ελληνικά αεροδρόμια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση φτάνει στα όριά της. «Η χώρα έχει φτάσει στα όριά της το καλοκαίρι. Οι υποδομές, κυρίως της αεροναυτιλίας, χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση για να στηρίξουν περαιτέρω ανάπτυξη. Οι αεροπορικές έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά, αλλά η αξιοποίησή τους δεν έχει ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα», τόνισε.

Σταθερή ανάπτυξη - Νέα αεροσκάφη, νέοι προορισμοί

Από το 2013, με την εξαγορά της Ολυμπιακής, η Aegean διέθετε τέσσερα αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, αριθμός που αυξήθηκε σε πέντε το 2019, φέτος θα φτάσει τα οκτώ και το 2026 θα προστεθούν δύο ακόμη, ανεβάζοντας τον στόλο σε 10 αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο τύπου Airbus A321neo. Η ενίσχυση αυτή σημαίνει περισσότερες πτήσεις, θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη τοπική παρουσία. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους στη Βόρεια Ελλάδα, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τους 550 το 2025. «Δέκα αεροσκάφη δεν είναι μικρό μέγεθος· είναι η έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία», σημείωσε ο πρόεδρος.

Ο κ. Βασιλάκης τόνισε ότι η ανάπτυξη της Aegean βασίζεται στη συνέπεια και όχι στις υπερβολές. «Το 80% των επιπλέον θέσεων κάθε χρονιάς κατευθύνεται σε υπάρχουσες γραμμές που ενισχύονται και όχι αποκλειστικά σε νέους προορισμούς. Αυτή είναι η ωρίμανση του δικτύου», εξήγησε. Για το 2026, η Aegean σχεδιάζει νέες συνδέσεις προς Μήλο, Ζάκυνθο, Πράγα, Βαρσοβία, Κωνσταντινούπολη και Ντουμπρόβνικ, αυξάνοντας το δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς (18 εσωτερικού, 25 εξωτερικού). Συγκεκριμένα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη ξεκινά στις 24/11 με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, στις 25/11 η πτήση προς Πράγα (δύο φορές την εβδομάδα), στις 31/3/2026 προς Βαρσοβία και στις 1/6/2026 προς Ντουμπρόβνικ.

60 νέα αεροσκάφη - 700 εκατ. επενδύσεις μέσα σε έναν χρόνο

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης, η Aegean έχει ήδη παραλάβει 37 από τα 60 νέα αεροσκάφη που έχει παραγγείλει, ενώ από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Σεπτέμβριο 2026 θα παραλάβει ακόμη δέκα, πραγματοποιώντας επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ σε μόλις έναν χρόνο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο νέο Κέντρο Συντήρησης και Εκπαίδευσης (MRO) στην Αθήνα, το οποίο θεωρείται υποδομή εθνικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού αεροπορικού κλάδου. «Η φιλοδοξία μας δεν είναι να είμαστε οι μεγαλύτεροι, αλλά οι καλύτεροι», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νέες απευθείας συνδέσεις με την Τουρκία, που εντάσσονται στη στρατηγική εξωστρέφειας. Η πτήση προς Σμύρνη ξεκίνησε ως δοκιμαστική, αλλά θα συνεχιστεί με μικρότερα αεροσκάφη turboprop για μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Παράλληλα, η Aegean αξιοποιεί πλήρως τις διαθέσιμες συχνότητες της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας, πρώτη φορά στο μέγιστο δυνατό.

Θεσσαλονίκη - Λονδίνο και Ινδία στον ορίζοντα

Για τη σύνδεση Θεσσαλονίκη - Λονδίνο, ο κ. Βασιλάκης δήλωσε: «Δεν θέλω να φτάσω τα 60 μου χωρίς να έχουμε συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με το Λονδίνο. Είναι θέμα χρόνου και σωστού timing». Σχετικά με την Ινδία, η εταιρεία σχεδιάζει πτήσεις από την Αθήνα μέσα στο 2025 ή 2026, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα παραλαβής νέων αεροσκαφών. «Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι επιχειρησιακά», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Ευτύχιος Βασιλάκης υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να χάνεται μέσα στα μεγάλα νούμερα ανάπτυξης. «Η πόλη και το αεροδρόμιό της βρίσκονται στο κέντρο της στρατηγικής μας. Θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στη σύνδεση, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξή της όλο τον χρόνο».

«Η Θεσσαλονίκη, ναυαρχίδα της Fraport Greece με στρατηγικό σύμμαχο την Aegean»

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αποτελεί τη ναυαρχίδα της Fraport Greece, και η Aegean τον σημαντικότερο συνεργάτη της, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport, Γιώργος Βήλος. «Η Aegean επενδύει σταθερά στη Θεσσαλονίκη, διατηρώντας βάση αεροσκαφών και επεκτείνοντας το δίκτυο, ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη της πόλης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Βήλο, το «Μακεδονία» εξυπηρετούσε λιγότερους από 6 εκατ. επιβάτες όταν ξεκίνησαν, ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατ., με συνδέσεις σε 40 χώρες και πάνω από 80 πόλεις του εξωτερικού, επίδοση στην οποία η Aegean έχει καθοριστική συμβολή. Το κοινό όραμα Fraport Greece και Aegean είναι να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη ισχυρό αεροπορικό και τουριστικό κόμβο για τη ΝΑ Ευρώπη.

Η Θεσσαλονίκη στο κέντρο του χάρτη της Aegean

Η Θεσσαλονίκη παίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης της Aegean, με συνεχώς αυξανόμενες θέσεις, νέους προορισμούς και επενδύσεις που ενισχύουν τη σύνδεση της πόλης με την Ελλάδα και την Ευρώπη, επισήμανε ο Network Planning & Airline Partnerships Director της εταιρείας, Ιωάννης Ρασόγλου. 'Οπως είπε, από το 2013 έως το 2025, οι προσφερόμενες θέσεις αυξήθηκαν από 2,3 εκατ. σε 3,3 εκατ., ενώ το 2026 αναμένεται να φτάσουν τις 3,7 εκατ., με ανάπτυξη σε δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού. Το δίκτυο εσωτερικού θα εξυπηρετεί 43 προορισμούς σε 24 χώρες, με 50% αύξηση θέσεων στη δεκαετία. Νέες εσωτερικές συνδέσεις περιλαμβάνουν Θεσσαλονίκη - Μήλο και Θεσσαλονίκη - Ζάκυνθο, ενώ υφιστάμενοι προορισμοί θα έχουν περισσότερες συχνότητες και μεγαλύτερη διάρκεια δρομολογίων.

Στο εξωτερικό, οι προσφερόμενες θέσεις θα φτάσουν 1,6 εκατ. το 2026, με 88 εβδομαδιαίες πτήσεις από 61 το 2013. Τέσσερις νέοι διεθνείς προορισμοί προστίθενται: Κωνσταντινούπολη (3 πτήσεις/εβδομάδα), Πράγα, Βαρσοβία και Ντουμπρόβνικ. Από το 1999, η Aegean έχει μεταφέρει πάνω από 44 εκατ. επιβάτες από και προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ για το 2026 αναμένει πάνω από 3 εκατ. επιβάτες, ενισχύοντας την τουριστική και επιχειρηματική κινητικότητα της Βόρειας Ελλάδας.

«Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού μας σχεδιασμού», τόνισε και πρόσθεσε εμφατικά:«Η ανάπτυξη που βλέπουμε δεν είναι συγκυριακή - είναι αποτέλεσμα σταθερής προσπάθειας και επένδυσης. Θέλουμε η πόλη να είναι πάντα συνδεδεμένη, εξωστρεφής και δυναμική, όπως της αξίζει».