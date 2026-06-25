Θεσσαλονίκη: Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε σειρά κλοπών στην Καλαμαριά – Λεία άνω των 12.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς διάφορα αδικήματα που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 8 ατόμων συνολικά, για περιπτώσεις κλοπής – διάρρηξης καταστήματος, κλοπής πορτοφολιών και μετέπειτα αναλήψεων χρηματικού ποσού με χρήση κλεμμένης κάρτας, υπεξαίρεσης προπληρωμένων καρτών και χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας, κλοπή-διάρρηξη οικίας, υπεξαίρεσης τραπεζικής κάρτας συνδυαστικά με απάτη με υπολογιστή, κλοπή κινητού τηλεφώνου από εν λειτουργία κατάστημα, κλοπή με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και κλοπής προϊόντων από φαρμακείο.

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