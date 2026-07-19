Θεσσαλονίκη: Κάηκε ζωντανός οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε κολόνα της ΔΕΗ

Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στη θέση Μαυραχώματα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο Ι.Χ. αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν εκτός του οχήματος ένα άτομο αγνώστων στοιχείων, χωρίς τις αισθήσεις του.



Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



​Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο κινούνταν στην περιοχή των Υψωμάτων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Η τρελή πορεία του οχήματος σταμάτησε με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ.



​Αμέσως μετά τη σύγκρουση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός, ο οποίος πιθανότατα είχε εγκλωβιστεί ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα, δεν κατάφερε να βγει από το όχημα και κάηκε ζωντανός.