Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε δυο αδέλφια γιατί άρπαξαν 20.000 ευρώ από 25χρονο

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος δύο αδελφών, ηλικίας 20 και 16 ετών, που φέρονται ότι, μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους, εκβίασαν και λήστεψαν έναν 25χρονο, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι εξανάγκασαν τον παθόντα, να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Κατηγορούνται για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οπλοκατοχής, καθώς και για πλημμεληματική κατοχή όπλου.

Τα δυο αδέλφια που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Ο 20χρονος συλληφθείς είναι σύντροφος της αδελφής του παθόντος, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Πώς έγινε η ληστεία

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φερόμενοι ως δράστες επιβίβασαν, χθες τον πρωί, τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.