Θεσσαλονίκη: Καταδικασμένος για ναρκωτικά ο ρασοφόρος που φώναζε «μετανοείτε» στο Pride

Με καταδικαστική απόφαση που εκκρεμούσε σε βάρος του για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε ο ένας εκ των δύο... ρασοφόρων που το απόγευμα του Σαββάτου επιχείρησαν να διακόψουν την παρέλαση υπερηφάνειας που βρισκόταν σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Thessaloniki Pride.



Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 27χρονο σε βάρος του οποίου οποίου εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Δράμας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 1 μήνα. Επιπλέον, ο ρασοφόρος δεν κατατάχθηκε, ως όφειλε, στις ένοπλες δυνάμεις και κηρύχθηκε ανυπότακτος εσωτερικού εν καιρώ ειρήνης.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Voria.gr δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ίδιος έχει κάποια σχέση με την Εκκλησία.



Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος προσπάθησε μαζί με έναν ακόμη ρασοφόρο να παρεμποδίσει την πορεία του Pride, φωνάζοντας «Μετανοείτε». Ο δεύτερος ρασοφόρος μάλιστα ξάπλωσε μπροστά σε άρμα, τοποθετώντας εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του και κρατώντας με το ένα χέρι έναν σταυρό.