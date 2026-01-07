Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο οδηγός που έσερνε τον σκύλο του με σκοινί έξω από το αμάξι

Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 12 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 67χρονος που καταγγέλθηκε ότι οδηγώντας το αυτοκίνητο του σε επαρχιακό δρόμο των Νέων Μαλγάρων, κρατούσε από το λουρί το μεγαλόσωμο σκυλί του, το οποίο έτρεχε παράλληλα με την πορεία του οχήματος.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για «κακοποίηση ζώου», χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ, ανά ημέρα.

«Το ζώο το αγαπώ και το προσέχω σαν τα μάτια μου. Το έχω από κουτάβι, εγώ το μεγάλωσα»μ είπε ο 67χρονος στην απολογία του, αρνούμενος την κατηγορία. Ανέφερε δε, ότι είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι του γι' αυτό επέλεξε να βγάλει βόλτα το σκυλί με το αυτοκίνητο.

Προηγουμένως, η κόρη του κατέθεσε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν χαμηλή και το ζώο δεν διέτρεχε κίνδυνο. «Το όχημα κινούταν με ταχύτητα βηματισμού, το σκυλί προπορευόταν. Φέρει κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση», πρόσθεσε η ίδια.

Την ενοχή του 67χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας, επισημαίνοντας ότι το σκυλί διέτρεχε κίνδυνο υπό τις συνθήκες που κινούνταν στον δρόμο, γεγονός που -όπως είπε- συνιστά κακοποίηση ζώου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.