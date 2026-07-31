Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη για διακινητή αλλοδαπών – Είχε στοιβάξει 2 ανθρώπους στο πορτ μπαγκάζ του ΙΧ

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη διακινητή αλλοδαπών σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, από την αστυνομία συνελήφθη ένας 22χρονος διακινητής (από τη Ρουμανία), ο οποίος μετέφερε σε ΙΧ αυτοκίνητο τρεις παράτυπους μετανάστες (από το Πακιστάν), εκ των οποίων οι 2 ήταν στοιβαγμένοι στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Ο 22χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, χθες το βράδυ περίπου στις 22:00 στα διόδια Ωραιοκάστρου.

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