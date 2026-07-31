Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη για διακινητή αλλοδαπών – Είχε στοιβάξει 2 ανθρώπους στο πορτ μπαγκάζ του ΙΧ
Συνελήφθη ένας 22χρονος διακινητής (από τη Ρουμανία).
Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη διακινητή αλλοδαπών σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, από την αστυνομία συνελήφθη ένας 22χρονος διακινητής (από τη Ρουμανία), ο οποίος μετέφερε σε ΙΧ αυτοκίνητο τρεις παράτυπους μετανάστες (από το Πακιστάν), εκ των οποίων οι 2 ήταν στοιβαγμένοι στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Ο 22χρονος δεν σταμάτησε σε σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, χθες το βράδυ περίπου στις 22:00 στα διόδια Ωραιοκάστρου.
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