Θεσσαλονίκη: 15χρονη καταγγέλλει ότι την βίασε 14χρονος και την τραβούσε βίντεο

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Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 14χρονου, έπειτα από καταγγελία που προχώρησε μια 15χρονη.

Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, κατήγγειλε στις αρχές ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο 14χρονος ομοεθνής της, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Η καταγγελία λαμβάνει ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις, καθώς η 15χρονη ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να βιντεοσκόπησε τις πράξεις αυτές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακά μέσα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών για την περαιτέρω δικαστική πορεία της υπόθεσης.