Θεσσαλονίκη: 15χρονη καταγγέλλει ότι την βίασε 14χρονος και την τραβούσε βίντεο
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακά μέσα.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 14χρονου, έπειτα από καταγγελία που προχώρησε μια 15χρονη.
Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, κατήγγειλε στις αρχές ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο 14χρονος ομοεθνής της, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Η καταγγελία λαμβάνει ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις, καθώς η 15χρονη ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να βιντεοσκόπησε τις πράξεις αυτές.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακά μέσα.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών για την περαιτέρω δικαστική πορεία της υπόθεσης.