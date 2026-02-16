Θεσσαλονίκη: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που είχε ζητήσει ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σχετικά με τα πρόσφατα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή κατατέθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Όπως διευκρινίζεται, «κατόπιν αυτού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία», ενώ υπενθυμίζεται ότι «κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00» και «οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση -πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών- θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου και θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος Κοσμήτορας ή Πρόεδρος».

Τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των Προέδρων και Κοσμητόρων, μέχρι τις 18:00.

Στην ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους «στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».