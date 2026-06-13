Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίστηκε το δεύτερο τμήμα της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας Πανοράματος, για τις εργασίες κατασκευής του Flyover, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ενώ τις επόμενες ώρες προγραμματίζεται ο καθαρισμός της περιοχής, ώστε να είναι εφικτή η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να κατασκευαστεί το νέο τμήμα της δεύτερης γέφυρας.



Μέχρι τότε η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το πρώτο τμήμα της γέφυρας η οποία λειτουργεί κανονικά. Από το πρωί του Σαββάτου δυνάμεις της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία, προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στο κυκλοφοριακό έμφραγμα που έπαθε η πόλη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από χθες Παρασκευή είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με 48ωρο αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος) και θα ισχύσουν μέχρι και αύριο Κυριακή (14/6), με αποτέλεσμα κατά διαστήματα να παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κοντά στα σημεία αποκλεισμών.



Συγκεκριμένα:



– Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων όπου τα οχήματα θα εισέρχονται εκ νέου στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ11.



– Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά του Α/Κ Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου πόλης.



Επιπροσθέτως, σήμερα Σάββατο (13/6) αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της αερογέφυρας Πυλαίας – Πανοράματος και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Τζων Κέννεντυ (αερογέφυρα Πυλαίας – Πανοράματος) από το ύψος της παρόδου Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.



Επισημαίνεται ότι από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 του Σαββάτου (13-06-2026) και από ώρα 10:00 έως ώρα 22:00 της Κυριακής (14-06-2026) δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων επί της Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από τούψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος).



Από ώρα 18:00 της Παρασκευής (12-06-2026) έως ώρα 18:00 της Κυριακής (14-06-2026) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών:



– Κατσιμίδη, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή.



– Εθνικής Αμύνης, από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία.



Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ανωτέρω αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.



Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».