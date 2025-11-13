Θεσσαλονίκη: Κλείνει προσωρινά ο ζωολογικός κήπος - Ποιος ο λόγος

Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Κέδρινο Λόφο, ύστερα από θετικό κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η αναστολή λειτουργίας του Ζωολογικού Κήπου αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο ζωολογικός κήπος του Δήμου

Στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Χίλια Δένδρα, δίπλα ακριβώς από το περίφημο Θέατρο Δάσους, ο Ζωολογικός Κήπος της πόλης αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείτε, τουλάχιστον όσοι βρεθείτε στη Νύμφη του Θερμαϊκού με τα παιδιά σας.

Τα 58 στρέμματα του πάρκου έχουν διαμορφωθεί ώστε να πληρούν τις συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος για τα ζώα που φιλοξενούν και τα οποία αντιπροσωπεύουν μέρος από την πανίδα της χώρας.

Ανάμεσά τους θα παρατηρήσετε πτηνά και θηλαστικά, ελάφια, αγριογούρουνα, κατσίκια, σκίουρους, αγριοπρόβατα, πρόβατα, κουνέλια και παγόνια. Αποτελεί ένα σημαντικό χώρο αναψυχής και εκπαίδευσης καθώς τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα ζώα και πτηνά σε ένα ευχάριστο και δροσερό περιβάλλον.