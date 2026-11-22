Όσοι κινούνται τα βράδια στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης καλό είναι να προγραμματίσουν τη διαδρομή τους. Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, ένα τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό, καθώς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover, της υπερυψωμένης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας της πόλης.

Πότε και πού θα ισχύσει ο αποκλεισμός

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός θα ξεκινά κάθε βράδυ στις 23:30 και θα διαρκεί έως τις 05:30 το πρωί της επομένης. Το κλείσιμο αφορά την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Ποια διαδρομή θα ακολουθούν οι οδηγοί

Στο ύψος του κόμβου Κ6 (Μετεώρων) θα διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων που κινούνται προς τα δυτικά. Οι οδηγοί θα πρέπει να βγαίνουν από την έξοδο του κόμβου και να συνεχίζουν μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού της πόλης. Η κυκλοφορία προς τα ανατολικά θα γίνεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Φωτογραφία αρχείου (Eurokinissi)

Η έκκληση της Τροχαίας

Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις πινακίδες σήμανσης. Στόχος, όπως τονίζει, είναι να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα αλλά και κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά στις διαδρομές εκτροπής.

Τι να κρατήσετε



Ημέρες: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη (23,24 και 25 /11)

Ώρες: 23:30 έως 05:30 της επομένης

Τμήμα: Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή, προς τα δυτικά, μεταξύ Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας)’

Εκτροπή: έξοδος Κ6, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και αστικός ιστός