Θεσσαλονίκη: Κλοπές από λογαριασμούς σε ΑΤΜ τραπεζών – «Σήκωσε» 10.000 ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης τα στοιχεία ενός 42χρονου ημεδαπού άντρα, ο οποίος ενέχεται σε 8 περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο άντρας κατάφερε να κλέψει ποσό περίπου 10.000 ευρώ από τα θύματά του, σε ΑΤΜ στις περιοχές Τούμπας, Τριανδρίας, Καλαμαριάς και Χαριλάου.

Διαβάστε περισσότερα για τις κλοπές από τον 42χρονο στη Θεσσαλονίκη.