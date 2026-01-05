Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω εργασιών για το Flyover

Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη, ενός έργου που αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά τους πολίτες που ταλαιπωρούνται στην κίνηση.



Για την εκτέλεση της κατεδάφισης, από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες θα τεθεί σε ισχύ καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαία)



Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη.



Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου από τις 6 το πρωί θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην γέφυρα Πυλαίας-Πανοράματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ