Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής - Λιποθύμησε εν ώρα λειτουργίας

Ο Αρχιεπίσκοπος αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα της Θείας Λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Φωτό: Eurokinissi
Γιώργος Διάκος

Στο «424» Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε νωρίτερα την Κυριακή (31/5) ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μετά από αιφνίδια αδιαθεσία που αισθάνθηκε.

Όπως μεταφέρει το thestival.gr, ο Αρχιεπίσκος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Άμεσα, διακομίστηκε στο «424» νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος θα πάρει εξιτήριο και θα μεταβεί στο ξενοδοχείο που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεκουραστεί.

