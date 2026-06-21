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Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» αστυνομικοί απείλησαν ζευγάρι με όπλο, τους χτύπησαν και εξαφανίστηκαν

Η γυναίκα προσπαθούσε να μπει στην πολυκατοικία, όπου διαμένει όταν την ακινητοποίησαν τα τέσσερα άτομα, τα οποία πέρα από τα διακριτικά της Αστυνομίας, είχαν και καλυμμένα τα διακριτικά του προσώπου τους.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
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Ένα αδιανόητο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/6) στη Θεσσαλονίκη, όταν τέσσερις άγνωστοι «μαϊμού» αστυνομικοί με διακριτικά «police» έστησαν καρτέρι σε μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα προσπαθούσε να μπει στην πολυκατοικία, όπου διαμένει όταν την ακινητοποίησαν τα τέσσερα άτομα, τα οποία πέρα από τα διακριτικά της Αστυνομίας, είχαν και καλυμμένα τα διακριτικά του προσώπου τους. Μάλιστα, ένας εξ αυτών έβγαλε και όπλο, το οποίο έβαλε στον κρόταφο της γυναίκας. Τη ρώτησαν «πού είναι τα ναρκωτικά;», την έβρισαν, την απείλησαν, τη χτύπησαν και από τις φωνές κατέβηκε από το σπίτι ο σύντροφός της, τον οποίο χτύπησαν επίσης.

Στη συνέχεια, έγιναν οι τέσσερις άνδρες εξαφανίστηκαν. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύντροφός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Χθες το μεσημέρι πήραν εξιτήριο και πήγαν στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δώσουν κατάθεση. Οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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