Θεσσαλονίκη: Με κατάγματα στο νοσοκομείο 45χρονη που παρασύρθηκε από το ΙΧ της
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της.
Μία γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, λύθηκε το χειρόφρενο του οχήματος κι αυτό άρχισε να κυλάει στο οδόστρωμα.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3.40 το απόγευμα της Παρασκευής (8/5) στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Η 45χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τοπικά μέσα, η γυναίκα φέρει κατάγματα στο σώμα, χωρίς πάντως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.