Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη ρύπανση από εταιρεία ανακύκλωσης – Λειτουργούσε χωρίς άδεια

Για την υπόθεση συνελήφθη 46χρονος ημεδαπός, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη εμπλεκομένων στην υπόθεση.

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Χωρίς νόμιμη άδεια και άνευ περιβαλλοντικής αδειοδότησης λειτουργούσε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στο Καλοχώρι, ενώ από αυτοψία της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα για την υπόθεση της παράνομης λειτουργίας εταιρείας ανακύκλωσης.

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Ελλάδα Θεσσαλονίκη

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