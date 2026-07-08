Θεσσαλονίκη: Μεγάλη ρύπανση από εταιρεία ανακύκλωσης – Λειτουργούσε χωρίς άδεια

Χωρίς νόμιμη άδεια και άνευ περιβαλλοντικής αδειοδότησης λειτουργούσε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση απορριμμάτων και στο εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων στο Καλοχώρι, ενώ από αυτοψία της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα για την υπόθεση της παράνομης λειτουργίας εταιρείας ανακύκλωσης.