Θεσσαλονίκη: «Μετέτρεψαν τους αστυνομικούς σε κώνους για να φυλάνε ντουβάρια»

Την ανησυχία της σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των ομάδων ΟΠΚΕ εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ), υποστηρίζοντας ότι σημαντικός αριθμός επιχειρησιακών δυνάμεων έχει αποσυρθεί από τις περιπολίες και διατίθεται στη στατική φύλαξη κτιρίων και προσώπων, με αποτέλεσμα –όπως αναφέρει– να επηρεάζεται αρνητικά η πρόληψη και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, δήλωσε στο «ΤyposThes» ότι η σχετική καταγγελία έχει ήδη τεθεί υπόψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με αφορμή και την επικείμενη αυριανή επίσκεψή του στην πόλη μας, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις ομάδες ΟΠΚΕ, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

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