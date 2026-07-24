«Ήταν κοκκαλωμένος»: Μαρτυρίες για τον μεθυσμένο που οδηγούσε ανάποδα στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν ένας 66χρονος υπήκοος Σερβίας εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινήθηκε επικίνδυνα για αρκετή απόσταση, πριν η πορεία του σταματήσει έπειτα από σύγκρουση με διερχόμενο ταξί. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Μετά το ατύχημα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, ο οποίος έδειξε ότι ο 66χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο, με έναν από αυτούς να επιχειρεί να αποτρέψει τα χειρότερα σταματώντας το όχημά του μπροστά από το αυτοκίνητο του 66χρονου.

«Θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Σταμάτησα μπροστά του, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ήταν "κοκκαλωμένος", μάρμαρο, δεν κουνιόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.