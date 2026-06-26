Θεσσαλονίκη: «Μου ασκούσε βία», είπε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της - Αφέθηκε ελεύθερη

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της την Παρασκευή (26/6), η 29χρονη Ρουμάνα η οποία μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφο της, για ασήμαντη αφορμή, στη Θεσσαλονίκη.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε βαθμό κακουργήματος, και για οπλοχρησία.

Κατά την απολογία της, ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ότι ο παθών της ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία ενώ, πριν δύο εβδομάδες, ο 24χρονος επιχείρησε να την πνίξει αλλά η ίδια δεν κατήγγειλε τίποτα γιατί ήταν ερωτευμένη μαζί του, όπως ανέφερε η δικηγόρος της.

Επισήμανε ότι ο σύντροφος της τη μύησε στα ναρκωτικά. Το πρωί της Τρίτης, η 29χρονη είπε ότι η μάλωσαν αναφορικά με τη συμβίωση τους και ,όταν ο σύντροφος της τη χτύπησε, αυτή προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι αλλά τη συγκράτησε. Τότε η κατηγορούμενη παραδέχτηκε ότι πήγε στην κουζίνα και πήρε δύο μαχαιριά με τα οποία χτύπησε τον 24χρονο.

Μετά την απολογία της, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη ενώ της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της μη προσέγγισης του θύματος.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 29χρονη κατάφερε τουλάχιστον δυο πλήγματα στο σώμα, με τη χρήση μαχαιριού ενώ ο παθών μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 10 το πρωί της 23ης Ιουνίου, στην περιοχή της Άνω Πόλης, Θεσσαλονίκης.

Η κατηγορούμενη είναι υπήκοος Ρουμανίας και συζούσε με τον Έλληνα σύντροφο της.