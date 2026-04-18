Θεσσαλονίκη: Δικηγόρος ο άνδρας που συνελήφθη για ψευδή δήλωση πατρότητας-Δίωξη για εμπορία ανθρώπων

Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ο 48χρονος Έλληνας και η 20χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας φέρει τη δικηγορική ιδιότητα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον περασμένο Μάρτιο, ο 48χρονος, φέρεται να ήρθε, μέσω τρίτου ατόμου, σε επαφή με την 20χρονη οκτώ μηνών εγκυμονούσα και ακολούθως σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης. Πριν λίγες μέρες γεννήθηκε το παιδί και δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω, ενώ την επόμενη ημέρα στις 15 Απριλίου, λύθηκε το εν λόγω Σύμφωνο Συμβίωσης.

Χθες, μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το βρέφος, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο, που είχε προσλάβει για την φροντίδα του παιδιού. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)