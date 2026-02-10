Θεσσαλονίκη: Νέα υπόθεση φοροδιαφυγής - Αναισθησιολόγος τιμολογούσε επεμβάσεις ακόμα και με 10 ευρώ

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με εμπλεκόμενο αναισθησιολόγο στη Θεσσαλονίκη αποκάλυψαν οι διασταυρώσεις στοιχείων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της ΑΑΔΕ, βάσει δεδομένων που ζήτησε και έλαβε από ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο έλεγχος αφορά τη διετία 2016-2017 και έφερε στο φως εκτεταμένη απόκρυψη εσόδων. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο γιατρός εφάρμοζε συστηματικά τη μέθοδο της υποκοστολόγησης ιατρικών πράξεων, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν πρόσθετοι φόροι ύψους 95.726,56 ευρώ για το 2016 και 121.624,89 ευρώ για το 2017. Η προσφυγή του στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν έγινε δεκτή.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφοριακό δελτίο που αφορούσε αγγειοχειρουργό συνεργαζόμενο με νοσοκομείο-κλινική. Η ανώνυμη εταιρεία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της ΥΕΔΔΕ, γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των αναισθησιολόγων που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και ο ελεγχόμενος ιατρός.

Αφού κλήθηκε να προσκομίσει τα φορολογικά του στοιχεία, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στη συντριπτική πλειονότητα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ο γιατρός τιμολογούσε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με σχεδόν ενιαία και εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ποσά κυμαίνονταν από 10 έως 100 ευρώ, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπου εκδόθηκαν αποδείξεις σημαντικά υψηλότερης αξίας.

Ειδικότερα, την περίοδο από 1/1/2016 έως 31/12/2017, από σύνολο 1.530 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο ιατρός, οι 1.227 –ποσοστό 80,20%– είχαν αξία από 10 έως 50 ευρώ, ενώ μόλις 28 αποδείξεις (1,83%) κυμαίνονταν μεταξύ 51 και 100 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε στους ελεγκτές η τεράστια απόκλιση στην τιμολόγηση ίδιων ιατρικών πράξεων, με διακυμάνσεις που έφταναν έως και το 900%. Ενδεικτικά, το 2016, για επεμβάσεις αμυγδαλεκτομής εκδόθηκαν αποδείξεις τόσο των 20 ευρώ όσο και των 302,01 ευρώ. Αντίστοιχα, το 2017, για λαπαροσκοπικές σκωληκοειδεκτομές καταγράφηκαν αποδείξεις από 20 έως και 400 ευρώ.

Ανακριβείς αποδείξεις και συγκριτικά στοιχεία

Η ΥΕΔΔΕ, όπως επισημαίνεται, δεν προσδιόρισε αυθαίρετα το ύψος της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης. Ζήτησε και έλαβε στοιχεία αμοιβών από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, θεωρώντας ότι οι τιμοκατάλογοί τους αποτυπώνουν εύλογα τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς στον χώρο της υγείας.

Από την αντιπαραβολή των στοιχείων προέκυψε ότι οι αναγραφόμενες αμοιβές στις επίμαχες αποδείξεις δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές εισπράξεις του ιατρού και ότι οι αποδείξεις εκδίδονταν κατ’ ουσίαν για τυπική κάλυψη των φορολογικών του υποχρεώσεων.

Ο «λογαριασμός»

Σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, το 2016 ο αναισθησιολόγος εξέδωσε ανακριβείς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε 544 περιπτώσεις, με συνολική αποκρυβείσα αξία 128.974,43 ευρώ, ενώ σε δύο περιπτώσεις δεν εξέδωσε καθόλου αποδείξεις, συνολικής αξίας 468 ευρώ. Αντίστοιχα, το 2017 εκδόθηκαν ανακριβείς αποδείξεις σε 660 περιπτώσεις, με αποκρυβείσα αξία 163.069,38 ευρώ, ενώ και πάλι σε δύο περιπτώσεις δεν εκδόθηκαν αποδείξεις συνολικής αξίας 468 ευρώ.