Θεσσαλονίκη: Νέα ζωή για 4 Οθωμανικές Κρήνες – Τρέχει ξανά πόσιμο νερό (VIDEO)

Αποκαταστάθηκαν από το δήμο και παραδόθηκαν στους πολίτες – Ακόμη 4 θα αποκατασταθούν ως το τέλος του έτους.

Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πόσιμο νερό στους πολίτες θα προσφέρουν ξανά τέσσερις κρήνες στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το δήμο Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, πρόκειται για τις 4 πρώτες κρήνες που αποκαταστάθηκαν, από τις συνολικά 8 που θα αποκατασταθούν μέχρι και το τέλος του έτους.

Διαβάστε περισσότερα για τη «νέα ζωή» για τις 4 οθωμανικές κρήνες στη Θεσσαλονίκη

