Θεσσαλονίκη: Νέα ζωή για 4 Οθωμανικές Κρήνες – Τρέχει ξανά πόσιμο νερό (VIDEO)

Πόσιμο νερό στους πολίτες θα προσφέρουν ξανά τέσσερις κρήνες στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το δήμο Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, πρόκειται για τις 4 πρώτες κρήνες που αποκαταστάθηκαν, από τις συνολικά 8 που θα αποκατασταθούν μέχρι και το τέλος του έτους.

