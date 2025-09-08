Θεσσαλονίκη: Νέα ζωή για 4 Οθωμανικές Κρήνες – Τρέχει ξανά πόσιμο νερό (VIDEO)
Αποκαταστάθηκαν από το δήμο και παραδόθηκαν στους πολίτες – Ακόμη 4 θα αποκατασταθούν ως το τέλος του έτους.
Πόσιμο νερό στους πολίτες θα προσφέρουν ξανά τέσσερις κρήνες στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το δήμο Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, πρόκειται για τις 4 πρώτες κρήνες που αποκαταστάθηκαν, από τις συνολικά 8 που θα αποκατασταθούν μέχρι και το τέλος του έτους.
