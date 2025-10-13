Θεσσαλονίκη: Νεαρή οδηγός πήρε «αμπάριζα» στάση λεωφορείου - Ευτυχώς δεν υπήρχαν πεζοί

«Παραμάζωμα» πήρε μία νεαρή οδηγός, στάση λεωφορείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10), ευτυχώς χωρίς να υπάρχουν πεζοί εκείνη την ώρα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24, η νεαρή οδηγός οδηγούσε στην οδό Καραολή Δημητρίου, όταν ερχόμενη από τον Εύοσμο και προσπαθώντας να φτάσει στη Σταυρούπολη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, έκανε ελιγμούς και κατέληξε πάνω στη στάση την οποία, κυριολεκτικά, ισοπέδωσε.

Άνθρωποι της γειτονιάς άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη και έσπευσαν να δουν τι συνέβη και να βοηθήσουν.

Ευτυχώς το συμβάν σημειώθηκε στις 04:50 το πρωί και δεν υπήρχε κανείς στη στάση εκείνη την ώρα και οι ζημιές ήταν μόνο υλικές, ενώ η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και αιμοληψία που θα αποκαλύψει εάν και κατά πόσο βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δείτε βίντεο: