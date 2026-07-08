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Θεσσαλονίκη: Νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις μετά από βουτιά σε γνωστή παραλία

Ένας άνδρας περίπου 20-22 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έκανε βουτιά σύμφωνα με μαρτυρίες, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / Αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / Αρχείου EUROKINISSI
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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου περίπου στις 21:00 στη Σκάλα της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, ένας άνδρας περίπου 20-22 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έκανε βουτιά σύμφωνα με μαρτυρίες, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του αλλά με σφυγμό, και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου γίνονται προσπάθειες ανάνηψης.

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