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Θεσσαλονίκη: Νεκρή 70χρονη από σοβαρό τροχαίο στα Μάλγαρα - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με νταλίκα

Ο συνεπιβάτης της άτυχης γυναίκας φέρει ελαφρύτερα τραύματα και νοσηλεύεται χωρίς να φέρει κίνδυνο για τη ζωή του.

thestival.gr
thestival.gr
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, με απολογισμό μία νεκρή και έναν τραυματία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 09:30 το πρωί, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα κοντά στην έξοδο για Εύζωνες. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο όχημα επέβαιναν δύο 70χρονοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Η γυναίκα διακομίστηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγο αργότερα. Ο δεύτερος επιβάτης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει ελαφρύτερα τραύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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