Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην Επανομή – Το άφησαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Επανομή Θεσσαλονίκης η εικόνα ενός νεκρού δελφινιού που εντοπίστηκε πεταμένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, αφού ξεβράστηκε στη στεριά.

Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση σήψης και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είχε προηγουμένως ξεβραστεί από τη θάλασσα στην ακτή. Ωστόσο, αντί να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, φαίνεται πως μετακινήθηκε και εγκαταλείφθηκε κοντά σε κάδο σκουπιδιών, όπως μετέδωσε το Mega.

Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για νεκροψία, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, με τις αρχές να προχωρούν τελικά σε υγειονομική ταφή για λόγους δημόσιας υγείας.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στην περιοχή των Νέων Επιβατών. Τότε είχε ενημερωθεί η Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, με το ζώο να μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για διερεύνηση των αιτιών θανάτου.