Θεσσαλονίκη: «Ντου» για παρεμπόριο σε λαϊκές – Συλλήψεις και καμπάνες 8.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 493 άτομα, συνελήφθησαν 3 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 560 προϊόντα παρεμπορίου.

