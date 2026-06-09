Θεσσαλονίκη: «Ντου» σε λαϊκές για παρεμπόριο – Βαριές καμπάνες 17.000 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 01 έως 07-06-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Ανάληψης, Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας.



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