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Θεσσαλονίκη: «Ντου» σε λαϊκές για παρεμπόριο – Βαριές καμπάνες 17.000 ευρώ

Συνολικά ελέγχθηκαν 445 άτομα, βεβαιώθηκαν 16 διοικητικά πρόστιμα ύψους 17.000 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 609 προϊόντα παρεμπορίου.

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Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 01 έως 07-06-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Ανάληψης, Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας.

Διαβάστε περισσότερα για τους ελέγχους για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη

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