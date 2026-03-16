Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ έπαιξε ξύλο με οδηγό που τον είχε «κλείσει» - Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

Ακόμη ένα περιστατικό έντασης μεταξύ οδηγών σημειώθηκε πρόσφατα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστές οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΘ και οδηγό ΙΧ.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε περαστικός, ο οδηγός λεωφορείου της γραμμής 14 διαπληκτίζεται με οδηγό αυτοκινήτου, με τη λογομαχία να καταλήγει σε συμπλοκή. Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός του ΙΧ, μετά το επεισόδιο, να πέφτει στο οδόστρωμα.

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Voria.gr, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημά του στη λεωφορειολωρίδα στην Εγνατία, στη συμβολή με τη Συγγρού, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου, ενώ παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο.



Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο οδηγός δεν ανταποκρίθηκε στις κόρνες και τα σήματα του οδηγού του λεωφορείου και φέρεται να του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί και οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια.

Η παρέμβαση των επιβατών

Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ και απέτρεψαν την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν δεν καταγγέλθηκε στην αστυνομία.

Πειθαρχικός έλεγχος από τον ΟΑΣΘ

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΘ γνωστοποίησε ότι ο οδηγός του λεωφορείου παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ: «Σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.



Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.



Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών».