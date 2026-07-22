Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε ανάποδα και μεθυσμένος στην περιφερειακή οδό πριν συγκρουστεί με ταξί

Ποινική δίωξη για «επικίνδυνη οδήγηση» και για «οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ» ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος ενός 66χρονου Σέρβου ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη ενώ ήταν μεθυσμένος και συγκρούστηκε με ταξί.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αλλά η εκδίκαση της υπόθεσης του αναβλήθηκε για την Παρασκευή, λόγω απουσίας διερμηνέα της σερβικής γλώσσας. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησης για τον κατηγορούμενο, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Ο 66χρονος, πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Ιουλίου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Οδηγούσε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του κινούμενος αντίθετα στην Περιφερειακή οδό με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με κανονικά κινούμενο Δ.Χ.Ε. ΤΑΞΙ, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Η σύγκρουση πραγματοποιήθηκε πάνω στον δρόμο,

στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, καθώς οι διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα κατέγραψαν 0,86 και 0,69 mg/l.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο αλλά πήρε εξιτήριο και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, συνοδεία αστυνομικών.