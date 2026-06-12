Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε ανασφάλιστο όχημα με 128 χλμ/ώρα, μεθυσμένος και χωρίς να έχει δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Ιουνίου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έπειτα από σειρά τροχονομικών παραβάσεων, που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή των Πεύκων.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιομέτρων την ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις τους.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ παράλληλα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.



Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι το όχημα δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, δε διέθετε τον προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

